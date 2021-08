Cava de’ Tirreni, continua la raccolta firme per la riapertura di Ginecologia: sono oltre 2000 le sottoscrizioni

L’ospedale, infatti, dovrebbe essere a breve oggetto di importanti interventi di riqualificazione e ristrutturazione che prevedono l’ampliamento del Pronto soccorso e la riorganizzazione degli altri reparti con lo spostamento dell’unità di Cardiologia, la predisposizione dell’Utic e la rifunzionalizzazione dei reparti di Rianimazione e Terapia intensiva, Ortopedia e Chirurgia. I lavori sono stati annunciati ormai dallo scorso gennaio per un importo totale di circa 4 milioni di euro, ma al momento nulla ancora si è mosso in tale direzione.

Proprio in virtù di questa situazione di stallo, che sta generando a più riprese un malcontento diffuso e scetticismo tra i cittadini cavesi, i “Comitati Uniti” (in cui confluiscono le voci di più sodalizi cittadini provenienti anche dai comuni della Costiera Amalfitana) hanno deciso di dare forza alla loro protesta e chiedere con una petizione – a margine dei programmati lavori – anche interventi mirati alla riapertura del reparto di Ginecologia. L’iniziativa ha trovato numerosi consensi. In pochi giorni la raccolta firme ha raggiunto più di 2000 sottoscrizioni ma, a quanto pare, non è ancora abbastanza.

«Dobbiamo andare avanti e raccogliere ancora più consensi. – ha spiegato Paolo Civetta , promotore dell’iniziativa e coordinatore dei “Comitati Uniti” – La raccolta, infatti, sta procedendo molto bene ma dobbiamo fare di più. Abbiamo non solo il sostegno dei cavesi residenti in città, ma anche di quelli provenienti da tutta Italia e dall’estero, in particolare dalla Germania e dell’Inghilterra. E poi, ovviamente, ci sono anche i tanti amici della Costiera Amalfitana. Ma è ancora poco. Noi contiamo di andare avanti e non appena avremo raggiunto un risultato significativo sottoporremo documento e firme all’attenzione delle istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica».