Cava de’ Tirreni: computer in tilt, uffici paralizzati. Ce ne parla Valentino Di Domenico in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Mattinata all’insegna dei disagi quella che si è registrata ieri a Cava de’ Tirreni. Un importante guasto ha interessato il sistema informatico centrale del Comune metelliano, paralizzando di fatto tutte le attività in corso. Il black out ai server dell’Ente si è verificato intorno alle 10,30. Particolari disagi si sono registrati al comando di polizia locale e soprattutto all’ufficio anagrafe. E proprio negli uffici di via della Repubblica, si sono registrate le maggiori problematiche. Poiché è stato deciso di accantonare il vecchio sistema che prevedeva la prenotazione telefonica obbligatoria. Sin delle prime ore del mattino, in coda per rinnovare le carte d’identità c’erano oltre cinquanta persone. Con questa situazione, dinanzi all’ufficio anagrafe di via della Repubblica, il clima già si presentava particolarmente infuocato, non soltanto per la calura agostana. Ad aggravare la situazione c’ha pensato poi il significativo guasto al sistema informatico centrale del Comune che ha mandato in tilt tutte le attività in corso nei vari uffici. Inevitabili i disagi per gli utenti che, infuriati, sono stati costretti a tornarsene a casa senza aver concluso nulla. Sull’inconveniente è intervenuto anche il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli. «Il sistema informatico centrale del Comune ha avuto un guasto tecnico che ha bloccato le attività in corso. Sono in corso le attività di ripristino ha spiegato il primo cittadino – In particolare, dopo un lungo periodo nel quale le carte di identità sono state rinnovate previo appuntamento, stamattina, al fine di velocizzare il servizio, si è ritornato alla normale prestazione con l’attivazione di tre sportelli per le sole carte di identità. Ci scusiamo per i disagi che l’improvviso guasto ha generato» ha concluso Servalli.



L’AFFLUENZA Intanto non è stata esente da critiche la decisione assunta dall’amministrazione comunale che, con delibera di giunta dell’8 luglio scorso, ha disposto la chiusura degli uffici comunali dal 9 al 20 agosto. Tale provvedimento, si legge nella deliberazione, si è resa necessaria nell’ottica della diminuzione della spesa pubblica, della significativa riduzione dell’affluenza dell’utenza ed in ragione dell’esigenza di contenimento della diffusione del contagio da Covid 19. Oltre a garantire il regolare funzionamento degli uffici essenziali previsti dagli accordi collettivi nazionali, ovvero polizia locale e protezione civile, servizi demografici. Ufficio del giudice di pace e servizi cimiteriali, al fine di agevolare l’utenza, per tutte le possibili urgenze e necessità, sarà possibile contattare anche l’ufficio protocollo, l’ufficio notifiche, servizio del personale, servizio finanziario, servizio gare e contratti. ufficio repressioni abusi edilizi, certificazioni, verifica pratiche edilizie, servizi sociali e servizio manutenzione.