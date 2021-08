Cava de’ Tirreni, Bilancio: «Gestione sciagurata». Ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

«Il sindaco nasconde le proprie responsabilità dietro l’emergenza Covid – dicono i consiglieri d’opposizione in una nota a firma congiunta – Il bilancio preventivo non approvato nei termini e il disavanzo di 12 milioni è dovuto soprattutto a sei anni di gestione approssimativa e sciagurata». L’attacco arriva dagli esponenti di minoranza dei gruppi Siamo Cavesi, La Fratellanza, Fratelli d’Italia e Forza Italia in risposta all’annuncio del sindaco Vincenzo Servalli relativo all’approvazione in extremis dello schema di bilancio consolidato 2020 da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il rischio, affermano, è che se lo schema non fosse stato approvato entro il 31 luglio, ne sarebbe derivato l’automatico scioglimento del Consiglio Comunale.

«Ma l’amministrazione – si legge nella nota – cerca di nascondere la mancata approvazione dello schema di bilancio preventivo, che pure avrebbe dovuto essere approntato sempre entro il 31 luglio. In questo caso, la giunta si affida alla benevolenza del prefetto il quale, secondo quanto prevede la legge, dovrebbe assegnare un termine di 20 giorni per procedere alla presentazione dello schema di previsione. Con queste omissioni e con queste approvazioni in “zona Cesarini”, l’Amministrazione dimostra sempre più di navigare a vista, senza una direzione e senza alcuna capacità di gestione: l’unico scopo è la conservazione del potere e degli incarichi».