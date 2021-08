Cava de’ Tirreni, anziana di Atrani non visitata in Ospedale i comitati chiedono chiarezza e la accompagneranno. Anche in piena estate non si ferma l’attività encomiabile dei comitati , questa volta per una donna della Costiera amalfitana.

Riportiamo i due post del presidente Paolo Civetta in ordine cronologico

29 luglio 2021

In riferimento al spiacevole episodio che si é verificato oggi presso il Nosocomio di Cava de’ Tirreni, una Signora anziana di Atrani di 83 anni che non é stata visitata nel Reparto di Dermatologia.

Già precedentemente era stata visitata nel Nosocomio Cavese e si trattava di una visita di controllo.

Noi Comitati Uniti a Tutela del diritto alla Salute e alla Vita, invieremo una lettera al Dirigente del Nosocomio affinché faccia luce sulla vicenda avviando un procedimento.

E ciò anche a tutela dell’immagine di Tutti gli altri medici e personale Sanitario che svolgono il loro lavoro senza risparmiarsi, sappiamo bene della carenza di Personale in Alcuni Reparti.

Tuttavia, oltre i protocolli, ci vuole sensibilità e umanità soprattutto quando si tratta di persone anziane.

Non é giusto e siamo molto amareggiati.

Abbiamo avuto un contatto diretto con la Signora alla quale abbiamo manifestato la nostra vicinanza e sconcerto per quanto accaduto.

Noi ci attiveremo subito affinché la Signora di Atrani venga sottoposta a visita di ricontrollo nel Nosocomio Cavese senza se e senza ma.

Un Nostro Iscritto andrà a prenderla fino a casa e la porterà all’ Ospedale.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Cava de’ Tirreni/ Costa d’Amalfi

30 luglio 2021

COMUNICATO CONGIUNTO COMITATI UNITI PER LA DIFESA DELL’ OSPEDALE DI CAVA DE’ TIRRENI E IL DIRITTO ALLA SALUTE E ALLA VITA. Con Preghiera di diffusione

In riferimento al spiacevole episodio che si é verificato ieri presso il Nosocomio di Cava de’ Tirreni, alla Signora anziana di Atrani di 83 anni che non é stata visitata all’Ambulatorio di Dermatologia. Noi dei Comitati Uniti, ci siamo subito attivati, problema risolto. La settimana prossima la Signora sarà sottoposta a visita. Un Nostro Iscritto andrà a prenderla fino a casa e la porterà all’ Ospedale per la visita. Seguiranno aggiornamenti su cosa é accaduto, pretendiamo spiegazioni da chi di dovere. Il Diritto alla Salute, alla Vita, a cure efficienti sono la Nostra Priorità!!!

Cava de’ Tirreni/ Costa d’Amalfi