Caterina Balivo: la bellezza naturale che stupisce ancora una volta Capri

La bellezza mozzafiato di Caterina Balivo stupisce ancora una volta le spiagge di Capri. La conduttrice televisiva, a ben 41 anni, vanta un fisico pazzesco anche dopo le due gravidanze.

Non sono mai mancate le critiche sui social, che la accusavano di aver fatto appello al chirurgo per qualche ritocco, accuse a cui Caterina ha risposto rilasciando a Gente una lunga intervista, in cui ha raccontato di aver sofferto un po’ dopo la gravidanza a causa di come il suo corpo è cambiato. La Balivo ha spiegato di avere un bellissimo rapporto con il suo corpo e che, proprio per questo, non ha mai sentito il bisogno di ricorrere al bisturi.

Tornare qui con i miei bambini mi fa ricordare la bambina che non voleva mai uscire dall’acqua – scrive la Balivo su Instagram. Tra lo splendore delle acque di Capri e la sua bellezza unica che un mese fa ha incantato anche Positano e alcuni paesi della costiera amalfitana, si può solo rimanere a bocca aperta.