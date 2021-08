Catania, ancora un femminicidio. Uccide la sua ex sparandole in strada e poi si impicca

Ancora un femminicidio. Questa volta è accaduto a Catania, sul lungomare di Aci Trezza. La vittima, Vanessa Zappalà, aveva appena 26 anni e ad ucciderla è stato il suo ex fidanzato, il 38enne Antonino Sciuto, che verso le tre di notte l’ha colpita con diversi colpi di pistola mentre passeggiava in compagnia di amici per poi darsi alla fuga.

Vanessa aveva interrotto la relazione con il suo ex in maniera brusca e lui non si era mai rassegnato alla fine del rapporto. Dopo diverse ore dall’omicidio l’uomo si è tolto la vita impiccandosi in un casolare nelle campagne di Trecastagni. Prima di suicidarsi ha scritto sul muro una frase di scuse rivolta ai propri genitori e ad alcuni familiari.

Vanessa in passato aveva denunciato per stalking l’ex fidanzato che, in seguito alla denuncia della vittima, era stato arrestato anche per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Posto ai domiciliari era stato scarcerato dal gip che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Fa riflettere l’ultimo post di Vanessa, pubblicato il 19 luglio sul suo profilo Facebook: “Non puoi mostrare il mare che hai dentro a chi non sa nuotare”.