Castellammare-Vico Equense: traffico in galleria direzione Sorrento

La rotta Sorrento per i turisti o lavoratori in penisola sorrentina pare essere ormai un’utopia. L’enorme afflusso di visitatori per le acque più belle della Campania costano caro a chiunque voglia spostarsi sul proprio territorio.

Stiamo andando incontro ad una notevole, ma temibile, ripresa del turismo costiero, con dei numeri mai registrati se non prima della pandemia. Un aspetto gratificante, ma al contempo destabilizzante per gli equilibri ai quali ci si era abituati.

La foto e il video sono di poche decine di minuti fa dalla galleria che da Castellammare conduce a Seiano di Vico Equense, in direzione Sorrento. Documentiamo in tempo reale il traffico di cui ormai soffre h24 la statale sorrentina in una galleria ai limiti della sopravvivenza, con temperature da forno crematorio e condotte d’areazione non particolarmente efficienti.