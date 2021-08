Castellammare / Vico Equense , perdete ogni speranza o voi che entrate. Traffico da incubo, i commenti

Castellammare di Stabia , per chi viene o va dall’imbocco dell’autostrada Napoli – Salerno in direzione Sorrento o Penisola Sorrentina dalle 10 di mattina fino a sera, con uno spacco fra il prazo e la “controra”, è un incubo. Ieri, l’altro ieri, oggi, la notizia non cambia. Traffico, file lunghissime sulle Vie del Mare, abbadonate da controlli, incidenti, galleria asfissiante.

COMMENTI

Abbiamo bisogno dei nostri 30 e più caschi bianchi per alleggerire il troppo traffico del mese di agosto. Oggi giornata nera. Traffico sin dalla Piazza Umberto I per raggiungere il Ponte di Seiano. Non è possibile sopportare ogni giorno code per chi sale dalla Marina di Seiano e deve immettersi sul Ponte e chi viceversa da Vico centro deve immettersi sul Ponte. Stessa cosa poi chi dal Ponte deve transitare per il centro Cittadino o da Castellammare. La gente ha bisogno di lavorare o svagarsi e non può farlo per ore chiuso in una scatoletta di tonno. Difficile che si rispettino le due corsie in via Caccioppoli per le tante soste al lato del marciapiede. Bisogna fare qualcosa prima che arriviamo all’esasperazione!