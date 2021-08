Castellammare: si rompono le acque, donna si affida alla Polizia. E’ nata Sofie

Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia questa mattina hanno scritto una piccola favola che una donna e la propria famiglia ricorderanno per sempre. I poliziotti guidati dal dirigente Pietropaolo Auriemma, sono intervenuti in via de Gasperi.

La richiesta d’aiuto è giunta da un appartamento che tra urla e richiami e dopo alcune difficoltà è stato raggiunto dagli agenti e dall’ispettore Rita Villani per soccorrere la donna nel parto. La mamma è andata incontro ad un parto inaspettato, avrebbe dovuto partorire tra 10 giorni ma le si sono improvvisamente rotte le acque e si è sentita costretta ad affidarsi al 113.

Allertato il 118, gli agenti della Polizia di Stato hanno soccorso la mamma durante il parto per poi trasportarla all’ospedale San Leonardo. Benvenuta al mondo Sofie.