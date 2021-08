Castellammare, scontro tra auto sul viadotto: tre feriti nell’incidente di questa mattina

Questa mattina si è verificato un incidente sul ponte San Marco, il viadotto che dallo svincolo autostradale che da Pompei conduce a Castellammare e alla penisola sorrentina. Il traffico generatosi è diventato un disastro per le centinaia di lavoratori diretti verso l’autostrada, che già si trovano a dover fare i conti con traffico in gallerie asfissianti ad agosto.

In base a quanto appreso, giungono aggiornamenti sulle persone coinvolte nello scontro. Un’auto, guidata da un turista straniero, ha tentato in sorpasso in direzione Napoli, ma non riuscendo nella manovra si è scontrato con il veicolo sulla corsia opposta. Gli agenti della stradale si accerteranno della dinamica. Intanto il 118 ha trasportato i tre feriti al pronto soccorso.