Castellammare di Stabia, venerdì 13 agosto open day vaccinale presso la villa comunale

Più siamo, prima vinciamo. Questo è il motto che accompagnerà “VaccIn villa”, l’open day vaccinale che avrà luogo venerdì 13 agosto 2021 tra le ore 19:00 e le ore 24:00 nella villa comunale di Castellammare di Stabia. Un’iniziativa organizzata dalla direzione strategica dell’Asl Napoli3 Sud e dal direttore generale ing. Gennaro Sosto, in collaborazione con il coordinatore dell’emergenza Covid-19 dr. Antonio Coppola e in piena e totale sinergia con l’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia.

Un camper con due postazioni vaccinali sarà presente in prossimità della Cassa Armonica per effettuare la somministrazione dei vaccini ai cittadini ancora non immunizzati che ne faranno richiesta, purché muniti di documento d’identità e tessera sanitaria in corso di validità. Gli utenti non avranno bisogno di prenotarsi in anticipo ma avranno la possibilità di completare le procedure di registrazione direttamente in loco ed effettuare il vaccino, senza rinunciare ad una passeggiata in villa comunale o ad una serata al bar o al ristorante.

Sarà Castellammare di Stabia, dunque, ad aprire le danze per l’iniziativa itinerante degli open day che andranno a coinvolgere numerosi poli nevralgici del territorio di competenza dell’Asl Napoli3 Sud, al fine di velocizzare le procedure per la vaccinazione dei cittadini non ancora immunizzati ed elevare il livello di protezione dell’intera comunità contro il contagio da Covid-19.