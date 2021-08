Castellammare di Stabia: ragazzino ferito in spiaggia da una fiocina.

Un incidente che avrebbe potuto assumere i contorni di una tragedia ben più ampia. Invece, ieri mattina, la sorte ha deciso di salvare la vita a una ragazzino di Castellammare che si trovava sulla spiaggia libera di via De Gasperi. Per motivi che sono ancora da chiarire dal fucile da pesca di suo padre è partito un colpo di fiocina che ha preso il ragazzino a un piede. Dolore, lacrime e tanto spavento ma fortunatamente le conseguenze dell’incidente sono state lievissime. Il ragazzino è stato subito soccorso da chi si trovava vicino e dal genitore. Quindi è stato allertato il 118 che ha provveduto a inviare nei pressi della spiaggia un’ambulanza. Qui sono arrivate cure specializzate ma, per evitare problemi e chiarire tutto, il piccolo è stato trasferito all’ospedale San Leonardo dove è stato preso in cura dai medici del pronto soccorso di viale Europa. Fortunatamente ferite molto lievi che sono state curate subito. Tanto che il ragazzino è stato dimesso ed è potuto tornare a casa. Ma, se il colpo avesse preso un altro punto del corpo, oggi si rischiava di raccontare una tragedia. Non è la prima volta che accade a Castellammare. All’inizio di luglio, infatti, in uno degli stabilimenti balneari più conosciuti di Pozzano, si verificò un incidente all’uscita di uno stabilimento balneare. Una donna, anche in quel caso per cause che non sono state accertate, venne colpita dalla fiocina sparata da un fucile da sub. La vittima fu raggiunta alla gamba e per le i divenne necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto vennero allertate anche le forze dell’ordine che identificarono la vittima e il titolare del fucile da pesca. Secondo una ricostruzione dei fatti l’”arma” era stipata in una borsa quando improvvisamente sperò colpendo la vittima che si trovava a diversi metri di distanza dal punto in cui venne fatto partire il “colpo”. La donna venne presa anche in quel caso in carico dal personale medico del 118 che la trasferì al San Leonardo di Castellammare di Stabia dove ricevette le cure mediche. Il quadro clinico della vittima fortunatamente anche in quella situazione non destò particolare preoccupazione.

Sono numerosi gli incidenti che, d’estate, si verificano sulle spiagge. E quasi tutti sembrano avere la stessa matrice: la disattenzione di chi, forte delle proprie conoscenze, non si rende conto che un fucile da pesca non custodito con particolare attenzione potrebbe creare danni irreparabili.

È anche il motivo per cui gli esperti consigliano sempre di portare queste attrezzature in apposite custodie che devono essere chiuse per evitare che i colpi possano partire improvvisamente.

Fonte Metropolis