Castellammare di Stabia: Meridbulloni, un altro scheletro. Ce ne parla Tiziano Valle in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

L’ex stabilimento Meridbulloni è diventato uno scheletro di cemento e lamiere. Sono stati portati via macchinari e attrezzature, è scomparsa anche la grossa insegna che affacciava su via De Gasperi, modificando così lo skyline della zona. Per quarant’anni chiunque arrivasse a Castellammare, dalla periferia nord, si trovava di fronte all’insegna “Meridbulloni”, scritto per esteso, e il logo “Meb” ai lati. Era la testimonianza di una forte tradizione industriale, che anticipava a chi entrava in città che al turismo e al rumore festante dei vacanzieri si preferiva quello delle catene di montaggio.

A dirla tutta, a scomparire non è stata solo l’insegna. E’ scomparso anche il confronto su quello che dovrà diventare quell’area, il dibattito politico. Non si conoscono le intenzioni dei proprietari, non si sa se l’area sia in vendita o meno. Si rincorrono solo voci, quasi tutte senza fondamento.

La questione sembra essersi fermata allo scorso gennaio: l’azienda sbatte fuori gli operai, costretti a trasferirsi a quasi mille chilometri di distanza per continuare a lavorare con il Gruppo Fontana (proprietario della fabbrica); la stragrande maggioranza delle tute blu sceglie di tentare una nuova avventura con l’imprenditore Alessandro Vescovini, che li assume e li porta a Monfalcone, con la promessa di aprire una nuova fabbrica nell’area stabiese; la politica minaccia fuoco e fiamme contro il Gruppo Fontana, che ha dismesso la fabbrica, e massimo sostegno a Vescovini che invece ha assunto gli operai; i sindacati, quasi tutti, ingaggiano una battaglia con Vescovini, dimenticando Fontana.

Da allora l’attenzione è concentrata su dove e quando aprirà la Sbe Sud, società fondata dall’imprenditore Vescovini. Ma considerato anche gli innumerevoli scheletri di cemento che già ci sono lungo via De Gasperi, cosa ne sarà dell’ex Meridbulloni? Per ora si rincorrono voci di presunte trattative per la cessione del suolo. Il Gruppo Fontana – guidato dall’imprenditore Giuseppe Fontana – avrebbe avuto contatti con potenziali acquirenti, senza riuscire a chiudere l’affare.

Il punto è che per quell’area ancora non sono state fissate regole. Il consiglio comunale approvò una mozione che impegnava l’amministrazione Cimmino a dichiarare d’interesse pubblico l’area Meridbulloni, in modo da impedire speculazioni. Ma la discussione sul Puc (Piano Urbanistico Comunale) non è mai approdata in aula ed è tutta da verificare la volontà di confermare la scelta di dichiarare l’area di interesse pubblico, destinandola dunque alla realizzazione di piscine comunali, parcheggi e piazze.

Il timore degli stabiesi è che si ripeta la storia già vissuta per l’ex Avis, i Molini Ambrosio, l’ex Stella Maris, tutte le strutture abbandonate da decenni e mai veramente interessate da progetti di recupero. Un rischio concreto in un territorio dove è quasi impossibile immaginare una ripresa delle attività industriali, ma si continua ad essere restii davanti a un futuro turistico.