Castellammare di stabia, la tragedia della barca in fiamme. La ragazza a bordo morta per asfissia. Ecco le foto in esclusiva su Positanonews

Castellammare di stabia, la tragedia della barca in fiamme. La ragazza a bordo morta per asfissia.

Una vera tragedia quella che si è consumata nella notte di ieri sera a Marina di Stabia.

La vittima coinvolta nell’esplosione della barca, in cui si trovava come membro dell’equipaggio, aveva solo 28 anni ed è morta per asfissia. Dormiva e non è riuscita a mettersi in salvo in tempo

Arrivati i vigili del fuoco, chiamati per spegnere le fiamme, non sono riusciti a salvarle la vita.

Aperta un’inchiesta dalla Capitaneria di porto, agli ordini del Capitano Selleri, per capire le origini dell’incendio nella barca ormeggiata al porto e costata la vita alla giovane donna che dalla provincia di Roma si trovava nel Golfo di Napoli per lavoro.