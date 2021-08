Castellammare di Stabia in lutto per la scomparsa di Pupetta, la Regina delle graffe

La città Castellammare di Stabia piange la scomparsa di uno dei suoi personaggi più amati e benvoluti. All’età di 88 anni si è spenta Pupetta, la Regina delle graffe. Un vero simbolo di Castellammare, conosciuta da tutti per il suo sorriso contagioso e la sua immensa bontà. Così come erano buone e dolci le sue famose graffe, che attiravano clienti non solo da Castellammare di Stabia ma anche dai comuni vicini e dalla penisola sorrentina.

Con la scomparsa di Pupetta Castellammare diventa un po’ più povera e più amara.

La redazione di Positanonews desidera esprimere la propria vicinanza ai familiari per il lutto che li ha colpiti.