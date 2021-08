Castellammare di Stabia: divampa un incendio alle Poste, distrutte auto e scooter. Paura in via Plinio.

Paura questa mattina nel centro di Castellammare di Stabia. Almeno un’auto in dotazione alle Poste Italiane si è incendiata generando fiamme alte ed una densa e scura colonna di fumo. La vettura era parcheggiata nell’area di pertinenza all’ufficio postale di via Plinio il Vecchio quando all’improvviso al suo interno si è sviluppato l’incendio.

In breve tempo l’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’acre odore di bruciato ha presto avvolto le abitazioni circostanti permettendo così ai residenti della zona di accorgersi dell’incendio ed allertare i vigili del fuoco. Nel frattempo le fiamme hanno lambito alcuni edifici circostanti generando paura tra gli abitanti.

Stamattina verso le 7 a Castellammare, come si legge anche dal Corrierino i Carabinieri della LocaIe compagnia sono intervenuti presso l’ufficio a via Plinio il Vecchio. Per cause in corso di accertamento è divampato un incendio che ha danneggiato un capannone adibito ad area di smistamento della corrispondenza.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno distrutto diverse auto e scooter di proprietà delle poste italiane. Sequestrata dagli inquirenti l’area.

Indagini in corso per capire cosa abbia provocato lo scoppio e le fiamme.