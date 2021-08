Castellammare di Stabia, all’ospedale “San Leonardo” si torna a morire di Covid

Castellammare di Stabia. Tornano i decessi legati al Covid-19 nell’ospedale cittadino “San Leonardo” dove negli ultimi quattro giorni si registrano due decessi. Si tratta di anziani entrambi ricoverato per Covid. La città negli ultimi tempi aveva ritrovato un po’ di serenità dopo i tanti contagi e le tante vittime, ma ora sembra che la situazione ritorni a precipitare anche a causa della diffusione della variante Delta che purtroppo ha un tasso di contagiosità molto più elevato e, se colpisce persone fragili ed affette da altre patologie, può avere esito infausto. Stante il peggiorare della situazione l’Unità di Crisi della Regione Campania, ha inviato una nota alle ASL territoriali chiedendo di aumentare il numero dei posti letto per degenza Covid di almeno 30 unità per azienda sanitaria.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente tutte le norme anti-Covid, indossando correttamente la mascherina anche nei luoghi all’aperto soprattutto quando non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro.