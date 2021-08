Casa Angelina: il gioiello incastonato nella roccia di Praiano, dove l’estate non finisce mai

Quando si parla di perle della costiera amalfitana è proprio vero, ci si riferisce a gioielli preziosi incastonati nella roccia. Casa Angelina, a Praiano, è sicuramente una di queste. Non a caso, con i suoi 97,5 mila follower su Instagram, è stata classificata tra le 30 strutture ricettive del 2020 sul social targato Zuckerberg.

La location romantica d’eccellenza

Le foto parlano chiaro. Eleganza, stile, e benessere: sono solo alcuni dei termini che possiamo attribuire a Casa Angelina. Coppie da tutto il mondo fanno tappa a Casa Angelina per celebrare il loro amore. Dopotutto, le sistemazioni di lusso dell’hotel e le viste impareggiabili sulla Costiera Amalfitana e sul Mar Tirreno sono l’archetipo di una location romantica.

Non solo romanticismo

Casa Angelina non è solo romanticismo e finezza nei suoi stili. E’ anche buon gusto. Anche quando l’estate è in dirittura d’arrivo, Casa Angelina è uno di quei posti dove la stagione del mare sembra eterna. Ovunque tu sia nel mondo, vicino o lontano, ci si sente sempre coccolati come se ci si stesse rilassando su una delle sdraio a bordo piscina, baciato dal sole, affacciato sull’azzurro Mar Tirreno.