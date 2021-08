Caro bollettini, per pagare allo sportello bisogna versare 1,80 euro invece di 1,50

È scattato il caro bollettini e multe. Da lunedì 9 agosto per pagare un bollettino di conto corrente postale allo sportello (incluso il bollettino Pa) bisogna versare 1,80 euro, invece di 1,50. L’aumento di 30 centesimi interessa anche gli over 70 che invece di 70 cent ora dovranno sborsare un euro. Discorso analogo per le multe. Per pagare un verbale allo sportello attraverso il servizio online “Sin” ora si spendono 2,29 euro, contro il precedente 1,99. Anche in questo caso è aumentata la tariffa per gli over 70, passata da 1,19 euro a 1,49. Rincaro addirittura di 50 centesimi per l’avviso “Pago Pa” con codice (Fase Icpa): la commissione è schizzata da 1,50 a 2 euro.