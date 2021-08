Capri: via le barriere in riva al mare, il progetto per l’inclusione. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

A Capri via le barriere per un’isola accessibile per i disabili. Sulla spiaggia libera di Marina Grande, il litorale più ampio dell’isola azzurra, che si apre alle spalle del porto commerciale, anche quest’anno, come avvenuto la scorsa estate, il sindaco di Capri Marino Lembo e l’assessore alle politiche sociali Salvatore Ciuccio hanno fatto disporre l’installazione di gazebo sulla spiaggia dedicati ai ragazzi del Piano Sociale di Zone ed alle persone con problemi di disabilità. «Sulla spiaggia libera di Marina Grande – hanno spiegato dal comune di Capri attraverso il proprio profilo social istituzionale – sono stati predisposti una zona rampa per diversamente abili, un gazebo allestito con sedie e lettini per permettere ai ragazzi che frequentano il centro polifunzionale del Piano Sociale di Zona, (Capri e Anacapri) e a tutte le persone con problemi di disabilità di avere ristoro durante la loro permanenza sulla spiaggia.

Un’iniziativa che consentirà, dunque, a coloro che hanno problemi di deambulazione di potersi godere una giornata al mare senza barriere. E proprio per abbattere le barriere e rendere l’isola fruibile anche ai disabili che sono in cantiere, poi, ulteriori iniziative. «Il nostro obiettivo – ha spiegato l’assessore alle politiche sociale Salvatore Ciuccio – è quello di realizzare un territorio completamente privo di barriere. Ed è per questo, che oltre alle iniziative sulla piaggia di Marina Grande, per esempio, che su proposta del mio assessorato tutti i lavori e le opere pubbliche in corso di realizzazione, presenti e future, prevederanno nella progettazione le misure necessarie ad abbattere le barriere architettoniche. Per i lavori di restyling di via Roma, infatti, sono stati considerati speciali interventi per consentire a disabili di essere autonomi lungo quella strada. Più in generale il nostro obiettivo sarà quello di rendere tutta Capri completamente priva di barriere architettoniche».