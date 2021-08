Capri, un super weekend tra VIP e beneficenza

Ieri sera alla Certosa di Capri, LuisaViaRoma ha celebrato il terzo anniversario della sua partnership con l’Unicef Italia, con una speciale manifestazione sull’Isola azzurra a cui hanno partecipato numerosi VIP nazionali e internazionali. L’evento, il cui scopo è stato quello di raccogliere fondi per sostenere tutti i bambini bisognosi, ha previsto speciali performances dal vivo di numerosi cantanti. Ospiti d’onore della serata di gala Katy Perry e John Legend; la popstar americana è arrivata a Napoli con un volo privato ed ha raggiunto l’isola in motoscafo, sbarcando al porto turistico di Capri assieme alla figlia Daisy. Look stravagante per la Perry che, nonostante le temperature elevatissime, ha sfoggiato un total-black, con una t-shirt a maniche lunghe e un leggings nero: il tutto completato da occhiali da sole, mascherina e cappellino con visiera. Sull’isola è arrivata anche la super top tedesca Heidi Klum con il marito Tom Kaulitz; la coppia il prossimo 3 agosto festeggerà l’anniversario di nozze all’ombra dei Faraglioni. Presenti all’evento anche gli idoli degli adolescenti Madame e Sangiovanni, la super modella Emily Ratajkowsky con il marito, l’attore e produttore Sebastian Bear-McClard e Melissa Satta.