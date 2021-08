Capri, sfilata di Vip sull’isola, dopo i Bennifer, sbarcano Orlando Bloom, Katy Perry e Heidi Klum

Capri, sfilata di Vip sull’isola, Orlando Bloom, Katy Perry e Heidi Klum.

Dopo la vacanza d’amore dei Bennifer (al secolo Jennifer Lopez e Ben Affleck), Capri diventa passerella per Orlando Bloom, Katy Perry e Heidi Klum e Tom Klaulitz . Tutti presenti per il gala di beneficenza “Unicef LuisaviaRoma”, volto a sostenere bambini bisognosi.

Per lo stesso motivo sull’isola Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore.

Affiatatissimi e sorridenti Orlando Bloom e Katy Perry, in posa con il personale dello stabilimento balneare la Fontelina Capri. Meravigliosa Heidi Klum che sorride davanti ai Faraglioni.

E’ stata sicuramente la serata più glamour dell’estate quella organizzata da LuisaViaRoma nel Chiostro Grande della Certosa di San Giacomo a Capri con lo scopo di raccogliere fondi per l’Unicef.

Un evento che ha visto grandi nomi nell’elenco degli ospiti del parterre e fra quelli che si sono esibiti sul palco.

Impossibile accedere alla Certosa se non si era in possesso del prezioso ticket di prenotazione del tavolo.

Tanti i giornalisti e le televisioni italiane e straniere presenti, fra cui la tedesca RTL arrivata sull’isola per immortalare un evento di cui è difficile trovarne simili.