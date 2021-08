Capri, Roberto Bozzaotre lascia il Consiglio Comunale per dedicarsi al ruolo di Responsabile della Polizia Municipale

Riportiamo il post pubblicato Roberto Bozzaotre, capogruppo di “Capri Vera” e già vicesindaco nella passata Amministrazione Comunale, sulla sua pagina Facebook: «Cari concittadini, come oramai è noto tra qualche giorno prenderò servizio presso il Comune di Anacapri dove sarò il Responsabile della Polizia Municipale. Si tratta di un ruolo che non mi costringerebbe a lasciare il Consiglio Comunale di Capri, ma ragioni di opportunità, serietà e rispetto (soprattutto verso voi cittadini capresi e verso l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza di Anacapri) suggeriscono di dedicarmi unicamente alla nuova funzione lasciando il seggio in Consiglio Comunale a chi saprà e potrà occuparsene con maggiore dedizione.

Quella di lasciare ciò che ha animato gran parte delle mie giornate negli ultimi sette anni è una scelta che mi spaventa e fa soffrire. Ma è la scelta più corretta e giusta. Sono stati sette anni di cui sono orgoglioso. Sette anni di passione ed impegno, di battaglie vinte e battaglie perse, di idee che ho sempre provato a portare avanti con fermezza, rispetto e coraggio nell’esclusivo interesse della collettività.

Voglio però, prima di congedarmi, chiarire alcuni punti:

questa nuova condizione, che di certo non mi impedirà di partecipare alla vita pubblica del paese con la passione di sempre, non consente, a nessuno di noi, di abbandonare il nostro amato territorio al proprio destino. La necessità di impegnarsi, sognare e lavorare per una migliore amministrazione, lontana da logiche elettorali antiche ed inefficaci esiste oggi come esisterà fin quando non si avrà il coraggio e la voglia (come fatto tra il 2014 ed il 2019) di pensare solo al bene comune, accettando il rischio di qualche piccola ma sacrosanta rinuncia personale.

L’obiettivo appena esposto passa da un fondamentale e definitivo cambio di mentalità. Non si può pensare che qualcuno “sacrifichi” la propria vita personale e professionale per combattere contro i mulini a vento. Esiste invece il bisogno di una partecipazione e di una speranza collettiva, che vanno esercitate senza paura di esporsi e con la voglia vivida di contribuire al progresso del posto in cui si vive e che si ama. Tutti concetti che sono stati abbandonati quando si è scelto di abbracciare progetti politici già visti e rivisti e quando si è deciso, come opinione pubblica, di tacere davanti ad alcune scelte, poste in essere negli ultimi mesi, assolutamente indegne e deleterie per il nostro territorio.

Sono giorni di tristezza e dolore per la nostra comunità e quindi elencare i gravi errori di questi ultimi tempi risulterebbe fuori luogo. Ma di certo uno sguardo obiettivo consentirà a tutti di vedere la deriva verso cui si sta navigando, senza che stavolta sia io a doverlo far notare.

Insomma vi saluto, pronto per la mia nuova avventura e ringraziando i tanti cittadini che mi hanno dimostrato sempre stima e riconoscenza.

Se più in là nel percorso ci dovessimo incrociare nuovamente spero di ritrovare anche voi cittadini più pronti. Pronti a dare tempo e fiducia a chi ci mette sempre competenza, passione ed impegno, pronti a partecipare attivamente, pronti a ragionare da comunità evitando di cadere nelle trappole e nelle promesse senza prospettiva di una politica di tanti anni fa che si è ampiamente dimostrata dannosa per il paese. Con gratitudine, affetto e rispetto».