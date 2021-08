Capri, proseguono i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola primaria e per l’infanzia “IV Novembre”

Capri. Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza presso la Scuola Primaria e per l’infanzia “IV Novembre” – come riporta il “Movimento Capresi Uniti” – atti a garantire la ripartenza regolare delle lezioni nel prossimo mese di settembre. Nel poco tempo a disposizione dalla chiusura dell’anno scolastico all’imminente inizio del nuovo ciclo di studi si è lavorato alacremente per realizzare quanti più interventi possibili. Si sono realizzati lavori di consolidamento degli intonaci e di ritinteggiature di aule e spazi comuni, con l’utilizzo di nuovi colori che stando a quanto suggerisce la cromoterapia sono tinte che favoriscono l’apprendimento e la concentrazione degli alunni. Anche gli intonaci del soffitto della palestra sono stati riconsolidati. Inoltre è stata rifatta la ringhiera delle scale che portano al piano superiore perché ritenuta troppo bassa e non adeguatamente sicura. Infine si è proceduto al rifacimento totale dei due bagni sia quello delle femminucce che quello dei maschietti anche qui con particolare attenzione alle esigenze dei più piccoli ed alla scelta di un rivestimento allegro e confortevole.

E’ facile intuire che nel poco tempo a disposizione si è proceduti con un vero e proprio “tour de force”, ma gli interventi sono stati fortemente voluti dal Sindaco Marino Lembo e dall’ Assessore Anna De Simone, per mettere in atto un piano di ammodernamento ed efficientamento dell’intero plesso scolastico “IV Novembre”. Allo stato sono previsti interventi anche nelle altre due scuole comunali presenti sul territorio. L’Assessore De Simone ringrazia le maestranze che, nonostante il periodo di ferie, hanno lavorato alacremente per terminare i lavori in tempo per la riapertura delle scuole, e un grazie particolare all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici che ha sempre supervisionato affinché tutto procedesse per il meglio, infine, ma non per ultimo, un ringraziamento all’intero staff scolastico nella persona della Dirigente, delle Maestre e del personale tutto sempre attento nel segnalare e collaborativo nelle risoluzioni. Con l’augurio che quest’anno scolastico si svolga nel migliore dei modi senza le tribolazioni degli ultimi due anni, con la serenità che meritano i nostri alunni, i loro genitori, e tutti gli addetti del settore.