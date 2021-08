Capri, presso l’Asl Na1 attivo un ambulatorio di Cardiologia per i cittadini

Capri. Nell’ambito dei servizi ambulatoriali previsti per la cittadinanza, presso gli uffici dell’Asl NA 1 in via Le Botteghe n. 30, è stato attivato un ambulatorio di cardiologia coordinato dalla Dr.ssa Lavinia Forte dove per i cittadini sarà possibile eseguire visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ecocolordoppler cardiaci, compilazione e rinnovo piani terapeutici. Il servizio è attivo il giovedì e venerdì e si accede per prenotazione tramite CUP o farmacia.