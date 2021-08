Capri: operazione ferragosto sicuro. Intensificati i servizi di vigilanza e controllo.

Task force per i giorni più caldi e affollati dell’estate per i territori campani ad alta vocazione turistica come l’isola azzurra e le “gemelle” Ischia e Procida ma anche per le altre località particolarmente gettonata dai vacanzieri che amano la “Campania Felix”.

Come si legge anche dalle pagine odierne del quotidiano Metropolis, sono in atto screening e attenti monitoraggi anche a Napoli sia ai punti di imbarco, sia ai terminal di arrivo via area e via ferroviaria nella cittadina partenopea prima di raggiungere le stazioni marittime così come potenziati saranno pure i controlli nella città di Napoli, soprattutto per quanto concerne il lungomare, ma anche altre zone napoletane di passeggio ad alta frequentazione.

Una riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto di Napoli Marco Valentini, con la partecipazione dei vertici di polizia e carabinieri, dei vigili del fuoco, della polizia locale, della direzione marittima della Campania e del reparto aeronavale della guardia di finanza ha stabilito la linea di attenta e speciale sorveglianza di Napoli, Ischia, Procida, Capri e delle altre perle del golfo prese d’assalto come di consueto nei mesi estivi e ancor di più nei canonici giorni che precedono il Ferragosto, giro di boa dell’estate. A finire sotto la lente di ingrandimento potrebbero essere anche gli affollamenti incontrollati e le feste non autorizzate. Verifiche, poi, per il rispetto delle norme anti-covid e a campione del green pass. Massima allerta anche sul fronte incendi che le calde temperature di questa torrida estate hanno reso ancor più urgente in considerazione delle ampie zone verdi, lontane dai centri abitati e rinsecchite da un termometro da bollino rosso.

Intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo, inoltre, per garantire una circolazione ordinata e in sicurezza di mezzi e persone. I115 agosto, domenica di Ferragosto secondo quanto appreso dalla nota ufficiale il prefetto di Napoli Marco Valentini «farà visita alle centrali operative delle forze di polizia e dei vigili del fuoco».