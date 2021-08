Capri, il sindaco Lembo sulla rissa dei giorni scorsi: “Un episodio negativo non oscura una stagione estremamente positiva”

Capri. Nella notte tra venerdì e sabato si è verificata una violenta rissa davanti all’ Hotel Quisisana, in seguito alla quale sono state identificate e denunciate 6 persone. Sulla vicenda è intervenuto Marino Lembo, sindaco dell’isola azzurra, che in una nota dichiara: «Un brutto momento, di inciviltà e di maleducazione, ma da non generalizzare. Abbiamo avuto una bellissima estate e la nostra vita notturna è ben altra cosa rispetto a qualche minuto di follia da parte di un piccolo gruppo di persone. L’isola è molto ben controllata da tutte le forze dell’ordine, i nostri ospiti sono bella gente. Un episodio negativo può sempre succedere, qui come in qualsiasi altra località turistica, ma non oscura in alcun modo una stagione estremamente positiva, di ripresa. I nostri ospiti qui pensano al mare, a rilassarsi e a divertirsi, non credo che oggi il loro primo pensiero sia andato a quell’episodio. Quest’estate abbiamo dimostrato che, lavorando bene e con tutte le precauzioni necessarie, si può fare buon turismo anche nelle attuali condizioni. I turisti stranieri sono tornati a Capri ma soprattutto c’è stato un forte incremento di presenze italiane, un capitale su cui investire anche per il futuro».