Capri, gli albergatori: «Potenziare i collegamenti con Anacapri». Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

A Capri “potenziare con urgenza i collegamenti per Anacapri con il supporto di altre aziende di trasporto che già hanno i mezzi che circolano sull’isola”. File agli autobus, la Federalberghi isola di Capri chiede di affiancare all’azienda di trasporto pubblico altre realtà imprenditoriali isolane del settore. “L’insufficienza del servizio di trasporto pubblico su gomma impone soluzioni immediate – dice Sergio Gargiulo presidente degli albergatori di Capri e di Anacapri – non possiamo stare più ad aspettare. E’ per questo che Federalberghi Isola di Capri, di concerto con le altre associazioni imprenditoriali e sociali del territorio, propone di potenziare con urgenza i collegamenti da piazza Strina per Anacapri con il supporto di altre aziende di trasporto che già hanno i mezzi che circolano sull’isola – spiega Sergio Gargiulo – e mi riferisco in particolare alle ditte Staiano, Capri Tour e Mazzarella. In tal modo non avremmo un aggravio di mezzi in circolazione sul nostro territorio”. Il leader degli imprenditori isolani, dunque, interviene sulla criticità dei collegamenti interni all’isola azzurra più volte evidenziata durante l’estate, e che ha visto ancor di più “allungarsi” le file nelle ultime settimane come segnalato anche alla delegazione dell’isola di Capri dell’Unione Nazionale Consumatori, da residenti e turisti, proponendo di utilizzare anche le altre aziende di trasporto che già operano sull’isola. “Riteniamo vergognoso lo stato delle cose su un’isola che necessita di un servizio puntuale ed adeguato a tutti i protocolli di sicurezza in atto – aggiunge ancora il numero uno degli albergatori dell’isola azzurra – Se lo spostamento dei pendolari lo possiamo considerare un problema interno e comunque da risolvere le lamentele dei turisti che puntualmente registriamo nei nostri alberghi meritano la massima attenzione perché condizionano i giudizi complessivi del soggiorno sull’isola modificando il rating internazionale di Capri che si genera con le valutazioni espresse dai nostri ospiti.