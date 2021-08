Capri, gazebo in spiaggia per i ragazzi del Piano Sociale di Zona e per le persone con disabilità

Capri. Su disposizione del Sindaco Marino Lembo e dell’Assessore alle Politiche Sociali, così come avvenuto per lo scorso anno, è stato installato sulla spiaggia libera di Marina Grande, zona rampa per diversamente abili, un gazebo allestito con sedie e lettini per permettere ai ragazzi che frequentano il centro polifunzionale del Piano Sociale di Zona (Capri e Anacapri) e a tutte le persone con problemi di disabilità di avere ristoro durante la loro permanenza sulla spiaggia.