Capri e Positano arriva la tappa del Giro d’ Italia a Nuoto di Salvatore Cimmino. Oggi a Capri ll’isola del Golfo di Napoli perla della Campania e domani nella perla della Costiera amalfitana, il nostro Salvatore Cimmino che Positanonews segue da sempre arriverà per parlare di disabilità patrocinato dal Comune di Capri e di Positano. L’opposizione organizza una tavola rotonda, ecco il comunicato di Super Positano , benvenuto Salvatore .

Sabato 7 Agosto Positano accoglie la decima tappa del Giro d’Italia a Nuoto 2021 di Salvatore Cimmino.

Salvatore Cimmino da sempre si batte per per i diritti della persona e della sua dignità, per lo stato di diritto, per la giustizia, l’uguaglianza e contro la discriminazione.

L’obiettivo del suo tour è sensibilizzare le istituzioni pubbliche sul tema delle barriere architettoniche e culturali, indirizzarle verso una politica volta all’ inclusione sociale per un concreto rispetto delle persone diversamente abili.

Programma:

Sabato 7 Agosto

ARRIVO di Salvatore Cimmino a nuoto ore 17:00 circa

Spiaggia Grande_Molo Lucibello

Sabato 7 Agosto

TAVOLA ROTONDA ore 18:30

Oltre le barriere

Ufficio Turistico_Spiaggia Grande

Gradita la prenotazione per partecipare alla tavola rotonda.

E’ possibile prenotare

📞 chiamando il numero 349 651 9999 Gabriella Guida

📧 scrivendo alla email superpositano@gmail.com

#giroditalianuoto2021

#peridirittidellepersonecondisabilita