Capri, crolla il soffitto di un negozio di fiori in Via Roma. Nessun ferito ma tanta paura

Nella mattinata di questo caldo 19 agosto a Capri è stata sfiorata la tragedia. All’improvviso è crollata un’ampia parte del soffitto di uno storico negozio di fiori sito in Via Roma. A riportare la notizia è il sito “Capri News” specificando che, fortunatamente, i proprietari dell’esercizio commerciale sono riusciti a scappare all’esterno prima del crollo e non hanno riportato ferite, solo tanta paura.

Sul posto sono giunti gli uomini della locale Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona ed hanno provveduto ad interdire l’ingresso al negozio.

Non si conoscono i motivi del crollo improvviso ma sono in corso accertamenti per risalire alle cause e scongiurare ulteriori cedimenti.

(foto di Capri News)