Capri: attese e ritardi per i trasporti marittimi. Ne parla Marco Milano in un articolo odierno del quotidiano Metropolis.

Capri. Attese e ritardi per i collegamenti marittimi tra l’isola azzurra e la terraferma. Alla delegazione isolana dell’Unione Nazionale Consumatori arrivano numerose segnalazioni per le criticità riscontrate sul fronte dei viaggi via mare. Una delle principali è “l’intervallo” di tempo troppo breve tra una partenza e l’altra in senso inverso con il medesimo naviglio. Un minutaggio calibrato in modo evidentemente ed eccessivamente stringato che di fatto porta ognuna delle partenze successive a levare gli ormeggi in ritardo rispetto all’orario stabilito. E’ il caso di alcune partenze sulla tratta tra Capri e Napoli ma anche dei collegamenti effettuati tra Capri e Sorrento con la motonave che poi effettua anche alcuni viaggi tra Capri e Napoli. Il problema come evidenziato dall’utenza è che se si programma con lo stesso mezzo, per esempio, una partenza alle ore 8.30 per un collegamento che comporta oltre cinquanta minuti di percorrenza (tipo Napoli-Capri) e la successiva in senso inverso alle ore 9.30, va da sé che tra operazioni di sbarco e imbarco, passeggeri e bagagli al seguito, in particolare in questi affollati giorni di agosto, è molto complicato riuscire a garantire la puntualità. Da più parti, poi, è stato sollevato l’interrogativo relativamente alle modalità delle operazioni di pulizia e sanificazione che, forse, proprio per cercare di ridurre i tempi di attesa e accorciare il ritardo già accumulato, rischiano, poi, di essere inferiori. Inoltre in particolare su mezzi pieni o comunque al limite della capienza gli utenti hanno segnalato che diventerebbe difficile gestire la corretta disposizione dei posti a bordo, secondo protocolli. Last but not least programmare le partenze e le successive ripartenze in senso inverso, con uno “scarto” di minuti così ridotto, crea anche difficoltà e congestionamenti sul piccolo porto di Capri.