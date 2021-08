CAPRI, Associazione Capri senza Barriere dona Sedia a Rotelle per Turisti e Residenti.

Il mese di agosto è iniziato nel segno della solidarietà. L’Associazione Capri Senza Barriere, con una folta delegazione capitanata dal presidente Michele Lembo, ha donato alle biglietterie marittime di Marina Grande una nuova sedia a rotelle, che sarà disponibile per gli isolani e i visitatori che avessero bisogno di assistenza per imbarchi e sbarchi.

Presenti alla consegna della sedia, oltre ai membri dell’Associazione, le signore della biglietteria SNAV Carmen Pandolfi e Simona e il presidente della Cooperativa Portuali Vincenzo Rusciano.

Una bella iniziativa, che vuole sottolineare quanto sia importante, già come biglietto da visita di arrivo all’Isola, avere a disposizione attrezzi che possano assistere i diversamente abili a migliorare la loro esperienza della nostra bella Isola.

Questo progetto si colloca tra i vari pianificati quest’anno dall’Associazione Capri Senza Barriere, che sta ampliando i suoi servizi ai disabili anche con l’aiuto di nuove partnership con enti ed aziende private. A sostenere le iniziative dell’Associazione recentemente si è anche anche unita la Itop, azienda leader nel settore delle forniture ortopediche. Veramente un bel momento di sinergia tra i vari operatori della Marina Grande, che sottolinea la loro disponibilità a facilitare la fruizione dell’isola per tutti senza discriminazioni. Per usufruire della sedia ci si può rivolgere alla biglietteria SNAV oppure alla Cooperativa Portuali Capresi.