Capri, ambulanze usate come taxi. Arrivano gli ispettori da Verdeoliva

Diventa un caso l’utilizzo dell’ambulanza per accompagnare il personale sanitario dal porto di Capri all’ospedale Capilupi. A scatenare la polemica è stato un video postato sui social da un lavoratore che presta servizio a Marina Grande.

Le immagini , scrive Anna Maria Boniello sul Mattino , mostravano che sulle ambulanze in servizio al Capilupi salivano sei o sette persone con bagaglio al seguito. Chi ha girato e postato il video su Facebook denunciava che ogni mattina due o tre ambulanze lasciano il parcheggio del 118 del Capilupi per accompagnare al porto personale sanitario e risalire con altri medici. Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli chiede chiarimenti alla direzione generale della Asl Na 1. Il manager dell’azienda, Ciro Verdoliva, dal canto suo, stigmatizza l’episodio e fa sapere di aver avviato un’ispezione «in modo da capire come sia potuto avvenire un fatto del genere senza che la direzione ne fosse a conoscenza».

LA POLEMICA

«Dopo aver ricevuto la segnalazione – dice Borrelli – abbiamo contattato la direzione dell’ospedale e dell’Asl che ci hanno dato delle conferme. Sembra che a causa delle carenze del trasporto pubblico sull’isola si sia deciso di utilizzare le ambulanze per permettere al personale medico di arrivare in orario e di non perdere i traghetti. Pur comprendendo queste motivazioni, legittime, non può essere tollerato che si utilizzino delle ambulanze per scopi che non siano medici e di emergenza». Borrelli chiede alla Asl e ai Comuni di trovare «delle soluzioni idonee e praticabili che mettano in condizioni il personale medico di poter raggiungere senza disagi la postazione di lavoro e di tornare a casa senza togliere dei servizi essenziali per cittadini e pazienti dell’ospedale».

A spiegare i motivi per cui si è fatto ricorso all’ambulanza come taxi è il direttore del 118 Giuseppe Galano. «In seguito all’incidente del 22 luglio, quando un minibus è precipitato lungo la scarpata, la strada Marina Grande-Capri è stata interdetta al traffico veicolare, escludendo dal divieto solo ambulanze e taxi da noleggio. Per questo motivo, in via del tutto eccezionale – spiega Galano – il personale sanitario non residente sull’isola, ha avuto la possibilità di poter raggiungere dal porto l’ospedale Capilupi e viceversa a bordo delle ambulanze che prestano servizio presso il nosocomio caprese. Un’opportunità che consente tempi rapidi che non sarebbero stati possibili se fosse stato utilizzato il trasporto pubblico».