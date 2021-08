Caos vaccini a Maiori: troppi i convocati alla stessa ora per un’unica postazione, arrivano anche i vigili per dei litigi

Maiori, Costiera amalfitana Caos vaccini a Maiori: troppi i convocati alla stessa ora per un’unica postazione. Molto caos e forti disagi per i convocati al centro vaccinale di Palazzo Mezzacapo di Maiori, in Costiera Amalfitana, nella giornata di oggi, lunedì 2 agosto 2021.

Circa duecento i cittadini della Costa d’Amalfi che si sono presentati allo stesso orario per la somministrazione della prima dose del vaccino AstraZeneca , ma solo agli over 60, o della seconda dose del Moderna per un’unica postazione rimasta aperta.

Complice anche il forte caldo, tutti coloro che aspettano il loro turno da tempo nei giardini del palazzo comunale stanno vivendo una giornata all’insegna dell’esasperazione. Tant’è che si è reso necessario anche l’intervento di una vigilessa per tentare di calmare gli animi.

I convocati sono oggettivamente troppi e difficili da gestire