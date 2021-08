Canarie, stop all’obbligo di Green Pass per i locali. Il Tribunale delle Canarie, Regione della Spagna, ha sospeso la misura che prevede l’obbligo di presentare il Green pass per poter accedere all’interno di locali, come bar e ristoranti. La restrizione era entrata in vigore lunedì 26 luglio nell’isola di Tenerife, considerata in situazione di allerta massima per l’alto indice di contagi. Il tribunale regionale ha accolto un ricorso presentato da un’associazione di imprenditori.