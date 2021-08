Campania: 19mila ragazzi prenotati e mai vaccinati. Ne parla Mariagiovanna Capone in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

L’incontro tra il governatore De Luca, i direttori generali Asl e l’Unità di Crisi per l’emergenza Covid sullo stato della campagna vaccinale in Campania ha sortito l’effetto atteso. Dati alla mano, tutte le energie della Regione sono ora concentrate per la fascia 12-19, quella che con più lentezza si sta vaccinando ma che è fondamentale che lo faccia in vista del rientro in aula del 15 settembre. «Sono immunizzati con doppia dose 3.250.000 campani dai 12 anni in su. Occorre arrivare alla fine di ottobre con altri 2 milioni di vaccinazioni. Per ottenere ciò saranno messe in campo anche una serie di iniziative per spingere tutti a vaccinarsi, partendo dai giovani tra i 12 e i 19 anni». I dati sui giovani, infatti, sebbene mostrino una volontà all’immunizzazione visto che in venti giorni si sono recati negli hub in 24.342 ovvero 1.271 al giorno, devo crescere in fretta. Su una platea di 509.030 secondo i dati regionali hanno ricevuto due dosi di vaccino in 162.241 ossia il 32%, mentre ad averne ricevuta una sono in 256.134 ossia il 50%. A conti fatti sono senza vaccino ancora 275.691 ragazzi ovvero il 54% del totale, nonostante ad aderire siano stati 282.575, ben il 55%. Ciò significa che 19.557 ragazzi hanno cambiato idea (o presumibilmente i loro genitori), e non si sono presentati all’appuntamento vaccinale e il primo passo è agire su di loro, per farli ritornare sui loro passi. Altro punto sono le fasce di età: sono ancora pochissimi i 12enni e 13enni ad aver ricevuto il vaccino, complice una disinformazione ancora alta tra genitori che credono siano esclusi. Partendo da questi punti certi, la Regione Campania spinge sull’acceleratore: tutti i centri vaccinali della Campania saranno aperti, e in aggiunta saranno utilizzate anche strutture mobili, che a rotazione saranno a disposizione per vaccinazioni senza prenotazione anche nei pressi degli istituti scolastici. Ultimo step, una campagna di comunicazione mirata per incentivare le vaccinazioni.



I VACCINATI Rispetto alla proiezione del 3 agosto, l’adesione alle vaccinazioni nella fascia 12-19 anni mostra un sensibile aumento di 4.5% punti percentuale sulla prima dose e 10 punti sulla seconda. I più virtuosi sono i 19enni: su 67.244, quelli vaccinati con due dosi sono 25.578 mentre con una sono 49.050, mentre venti giorni fa erano rispettivamente 27.824 e 45.279. Fanalini di coda i 12enni: che però stanno iniziando ad aderire alla campagna vaccinale su 60.734, quelli vaccinati con due dosi sono appena 4.105 e con una 8.253, mentre venti giorni fa erano 3.072 e 5.025. Con la riapertura della scuola ormai alle porte, il presidente della Regione Campania punta tutte le proprie energie per convincere quindi i ragazzi tra 12-19 anni a vaccinarsi, per ottenere quella serenità che gli permetterà di «poter aprire le scuole in presenza, in piena sicurezza per tutti, considerando anche che il personale scolastico – docenti e non – è stato già completamente immunizzato in Campania».



LA SPINTA La spinta che De Luca vorrebbe vorrebbe, ossia «arrivare alla fine di ottobre con altri 2 milioni di vaccinazioni» dei cittadini campani passerà attraverso «il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale con il loro importante apporto, così come dei farmacisti». Nella riunione di ieri a Palazzo Santa Lucia, De Luca ha preso atto della fotografia attuale della campagna vaccinale, concordando che «la situazione è pienamente sotto controllo» e ribadendo che «occorre ora compiere un ulteriore decisivo sforzo, coinvolgendo il più possibile la popolazione che ancora non si è vaccinata, a cominciare dai giovani in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico». Intanto, è previsto per domani l’incontro del presidente De Luca con l’assessore all’Istruzione Lucia Fortini per discutere sulle problematiche poste dai dirigenti scolastici riguardo l’avvio dell’anno scolastico.