Campagna firme per il Referendum sull’Eutanasia legale: Venerdì 20 e sabato 21 agosto si potrà firmare anche ad Amalfi

Venerdì 20 e sabato 21 agosto, ad Amalfi sul Lungomare dei Cavalieri, nelle fasce orarie 10-13 e 16-20 , gli attivisti del Collettivo UANM proseguiranno in Costiera Amalfitana, la campagna firme per il Referendum sull’Eutanasia legale, con il quale si chiede la libertà di scelta sulla propria vita, ai pazienti con patologie irreversibili che arrecano dolori intollerabili.

Oggi in Italia possono porre fine alle loro sofferenze solo i malati per cui risulti sufficiente l’interruzione delle terapie, come previsto dalla Legge 219/2017.

La Corte costituzionale ha definito che l’aiuto al suicidio (art. 580 del Codice penale) non è punibile solo nel caso in cui la persona che lo richiede, sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.