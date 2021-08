Caldo record in Campania, da lunedì a venerdì aumento delle temperature con picchi di 49C°

La Protezione civile della Regione Campania ha comunicato che la regione sarà interessata da temperature che potrebbero sfiorare i 47/49 C°.

Dunque da lunedì 9 a venerdì 13 agosto si raccomanda di:

Rimanere chiusi in casa e pulire i terreni incolti per rischio incendi.

È severamente vietato appiccare incendi nei luoghi pubblici e/o privati; tale azione comporta una severa sanzione e reclusione da 4 a 10 anni.

Per le campagne, i proprietari di gregge sono obbligati a tenere gli animali in stalla e al fresco.

Inoltre è consigliabile di non restare in auto anche per poco tempo per evitare eventuali colpi di calore o insolazione.

È severamente vietato tenere gli animali domestici su verande o terrazze, ma tenerli in casa, e se è possibile bagnarli.

Consigliabile tenere davanti ai portoni di casa appositi ciotole con acqua per volatili e animali da strada.

Chi ha automobili a gas, è obbligato a lasciare i propri mezzi all’ interno di garage di proprietà e/o all’ ombra.

Evitare le spiagge nelle ore più calde .