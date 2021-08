Calcio, tre colpi da novanta per il Vico Equense

Il Vico Equense, non si ferma più sul mercato. Il tempo vola e a soli 10 giorni dalla prima partita ufficiale stagionale, sono giunti alla corte di Mister Ferrara tre nuovi calciatori. Tre autentici colpi da novanta per il Vico Equense, tenendo conto del grande rapporto età/esperienza. Il Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Mariano Petricciuolo, Giuseppe Manna e Omar Boussaada.

Mariano Petricciuolo, classe 2000 è un esterno offensivo. Cresciuto nel settore giovanile del Savoia, della Paganese e Portici, ha proseguito la sua carriera nel Rotonda, dove ha vinto un campionato di Eccellenza e ha disputato un campionato di serie D. “Non vedo l’ora di tornare a giocare, con il pubblico e i nostri tifosi dopo questo brutto periodo”, ha dichiarato Pretricciuolo. “Sono contento di stare qui, in una società storica come il Vico. Stiamo crescendo giorno dopo giorno, siamo una squadra giovane che può fare veramente bene e togliersi grandi soddisfazioni. Forza Vico!”.

Giuseppe Manna, classe 1997 è un esterno offensivo che può giocare sia a destra che a sinistra. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli e nella primavera del Frosinone, ha una grandissima esperienza, maturata sui campi di serie C e serie D con le maglie dell’Ischia, della Maceratese, della Puteolana, del Gragnano e del Montecatini. Ha indossato inoltre le maglie della Sessana in Eccellenza e quella del Rione Terra e Montoro in Promozione. Ecco le sue prime parole dal calciatore azzurro-oro: “Vorrei ringraziare in primis il mister e il direttore per la fiducia e ai tifosi prometto di sudare e di meritare questa maglia ogni par Omar Boussaada, classe 1999 è un difensore centrale, all’occorrenza anche terzino. Cresciuto nel settore giovanile dell’Arzanese, ha esordito giovanissimo con la maglia del Portici, dove ha vinto un campionato di Eccellenza e ha disputato tre campionati di serie D da protagonista, raggiungendo quasi le 100 presenze. Nella scorsa stagione si è trasferito al Napoli Nord in Eccellenza. “Spero che sia un anno pieno di soddisfazioni, sia per noi che per i tifosi”, ha affermato Omar. “Daremo sempre il massimo in ogni partita!”.