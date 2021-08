Calcio. Sosa, un argentino a Sorrento!

Franco Tomas Sosa, nato a Buenos Aires il 9/9/1995, è un nuovo attaccante del Sorrento. L’argentino vanta ormai una discreta esperienza in Italia dopo essere cresciuto nel vivaio dell’Argentinos Juniors ed aver completato il percorso giovanile nel Defensores de Belgrano (club con il quale ha esordito nella C argentina). Aldovisi e Fenix le altre squadre di Sosa in patria prima di sbarcare in Italia dove si è fatto valere in Abruzzo con i Nerostellati, nel Lazio con l’Anagni, in Campania con la Vis Ariano e nell’ultimo periodo in Molise con l’Olympia Agnonese (da febbraio 2021 ha messo insieme 9 presenze e 3 reti).

“Sono stato accolto da un ambiente molto caldo – ha detto Sosa – e questo per me rappresenta una carica in più. Sorrento è l’ideale per un calciatore ambizioso come me, non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione del mister. Voglio dimostrare le mie qualità e voglio farlo con umiltà. Sudare la maglia e rispettare i tifosi per me sono due imperativi categorici. Speriamo di portare i colori rossoneri in alto. Vamos Sorrento!”.