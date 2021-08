Calcio Napoli, Spalletti ritrova Juan Jesus

Spalletti ritrova Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha accettato l’offerta di Aurelio De Laurentiis ed è pronto a trasferirsi in azzurro. Come annunciato da Gianluca Di Marzio, Juan Jesus arriverà a Napoli a parametro zero, essendo svincolato e firmerà un contratto di una stagione. Un profilo, il suo, che si può sposare bene con le idee del ct, che lo aveva allenato alla Roma per 2 stagioni e le necessità della squadra, dato che può tornare utile nella difesa a tre, già sperimentata diverse volte in questo mese e mezzo e ricoprire il ruolo di terzino sinistro qualora non si riuscisse ad intervenire in quella zona di campo.