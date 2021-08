Calcio, il Vico Equense presenta lo staff per la stagione 2021/22

In vista della ripartenza del calcio giocato, il Vico Equense presenta lo staff per la stagione 2021/22

Allenatore: Cristian Ferrara

Allenatore in seconda: Gerardo Franza

Medico sociale: Valentino Cioffi

Preparatore atletico e fisioterapista: Augusto Maresca

Preparatore dei portieri: Pietro Esposito

Preparatore dei portieri: Antonello Gargiulo

Supervisore dei portieri: Francesco De Simone

Addetto stampa: Ciro Coppola

La società vicana ringrazia Adelina Caccioppoli per il suo fondamentale lavoro dietro le quinte e per la sua professionalità.