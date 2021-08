Calcio, il Sorrento Futsal va in C1

Tanta gioia per il Sorrento Futsal che rende nota la decisione del Comitato Regionale della Campania secondo la quale i rossoneri esordiranno in C1 nella prossima stagione: “Sorrento, C1FAIMPAZZIRE perché per la seconda volta nella storia comparirà il tuo nome tra le squadre partecipanti al Campionato di Calcio a 5 di Serie C1!Il Comitato Regionale Campania, ha deliberato l’ammissione della nostra società al massimo campionato regionale. Siamo tanto orgogliosi di questo traguardo e noi non vediamo l’ora di cominciare!”.