Calcio, il Nola ingaggia l’ex Sorrento Simone Figliolia

La S.S. Nola Calcio 1925 comunica di aver ingaggiato il bomber salernitano Simone Figliolia. Nato il 5 maggio 1993 a Salerno, Figliolia è un attaccante dotato di grande forza fisica. Ha iniziato la sua carriera nella 2a divisione con la U.S. Arzanese 1924, nel 2012 fino al 2015, per poi indossare la maglia del Real Marcianise in serie D nel 2016. Ha giocato con la F.C. Sarnese 1926, Team Altamura, A.S. Ercolanese e con A.S.D. Sorrento 1945 per due stagioni. Nel 2020 è stato ingaggiato con la maglia del Gelbison Cilento Vallo e, nella stessa stagione, è entrato a far parte della squadra della Fidelis Andria. Dall’inizio della sua carriera ha totalizzato 209 presenze e 42 Gol.