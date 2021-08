Calcio, un sogno che si avvera: Francesco Cuomo di Agerola firma per la Paganese

Calcio, sono solo 22 stupidi che rincorrono una palla? Chiedetelo a Francesco Cuomo, il piccolo-grande cittadino di Agerola che oggi ha coronato il suo sogno. Il giovanissimo calciatore ha firmato il suo nuovo contratto per le giovanili della Paganese Calcio 1926, con la prima squadra che milita in Serie C, un campionato di tutto rispetto, su cui negli ultimi mesi hanno messo gli occhi anche le emittenti televisive.

Il classe 2007 – come scrive anche La Voce di Agerola – ha un passato nelle giovanili dell’ASD Agerola nella Virtus Junior Napoli. “Devo rimanere con i piedi per terra – racconta Francesco -. Invece di rilassarmi ho iniziato a fare allenamento individuale svegliandomi alle 6 per fare jogging prima delle videolezioni e poi palestra con i pesi a casa. Vorrei ringraziare i miei genitori che mi sostengono e mi accompagnano sempre ad allenamenti e partite e vorrei lanciare un incoraggiamento a tutti i miei coetanei e ragazzi più piccoli: con un po’ di impegno e sacrificio nulla è impossibile“.