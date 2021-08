Calcio, Finisce 3-0 l’amichevole tra Avellino e Sorrento

È finita 3-0 al Partenio – Lombardi l’amichevole tra Avellino e Sorrento. Un buon test per i rossoneri dopo i primi giorni di ritiro a Nusco con la squadra di Cioffi capace di opporre una buona resistenza al cospetto di una squadra di categoria superiore che è già molto più avanti nella preparazione (inizierà il campionato tra sette giorni ed ha già disputato una gara ufficiale in Coppa Italia). Nel primo tempo, che si è concluso uno a zero, il Sorrento ha chiuso bene gli spazi agli avversari ed è andato sotto solo per un calcio di rigore, nella ripresa tanti cambi e qualche iniziativa in più per i padroni di casa che hanno finito con il calare il tris.

Tabellino Sorrento: Del Sorbo (dal 1’ s.t. Volzone), Cesarano, Calabrese (dal 40’ p.t. Mansi), La Monica, Cacace, Acampora (dal 23’ s.t. Spina), De Marco (dal 10’ s.t. Virgilio), Mezavilla (dal 35’ s.t. Falanga), Selvaggio (dal 1’ s.t. Manco), Cassata (dal 1’ s.t. Procida), Liccardi (dal 15’ s.t. Guidoni). All.: Cioffi