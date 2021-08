Calcio, Ferrante è del Sorrento Futsal

Il Sorrento Futsal è lieto di comunicare che Luigi Ferrante vestirà la casacca rossonera per la stagione 21/22.Centrale/laterale, classe ‘93, Ferrante ha giocato in pianta stabile in Serie B. Al Sorrento ritroverà Mister Breglia, il ds Falcone e Mario Fierro con cui ha già lavorato nell’esperienza alla Junior Domitia. “Sono contentissimo di iniziare un nuovo percorso in una piazza così importante – commenta – onorerò al meglio questi colori e mi metterò al servizio della squadra per raggiungere importanti traguardi”.