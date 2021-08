Calcio. Alfonso Gargiulo ancora #madeinsorrento!

La tanto attesa conferma di Alfonso Gargiulo è realtà. L’attaccante classe ‘94 di Massa Lubrense resterà a Sorrento anche nella stagione che prenderà ufficialmente il via venerdì con il raduno allo stadio Italia.

Gargiulo, cresciuto calcisticamente in rossonero per poi spiccare il volo verso Catania, ha esordito in B con la Juve Stabia. A Sorrento si è rivisto la prima volta nel 2015 mentre dal 2017 è definitivamente “tornato a casa”. Per Gargiulo in totale 143 presenze e 51 reti in maglia rossonera.

“Sono orgoglioso e contentissimo di rimanere a Sorrento per la quinta stagione consecutiva – ha detto Gargiulo -. Speriamo di raggiungere presto gli obiettivi prefissati, riabbracciando i tifosi nel nostro stadio e creando nel contempo un gruppo forte che possa far capire subito ai nuovi arrivati l’importanza di indossare questa maglia”.