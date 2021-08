Soltanto pochi minuti prima era giunta notizia di un incendio dalle zone alte di Amalfi, riportato in anteprima su Positanonews. La pessima notizia è poi giunta anche da Positano, dove si sono sviluppati contemporaneamente ad Amalfi incendi anche nelle zone alte della città verticale, tra Montepertuso e Nocelle vicino ad Agerola.

A Positano le fiamme divampano ancora da Agerola al campo Li Galli. La costiera amalfitana brucia, i sindaci dei due comuni si sono attivati per richiedere un velivolo antincendio che purtroppo non interverranno prima di domattina. La soluzione migliore da adottare è indubbiamente quella dei canadair, come sostenuto da Positanonews più volte.

L’incendio ad Amalfi alcune ore fa

E’ un’estate davvero da fuoco per l’Italia, ma anche per il resto del mondo. Dopo la catastrofe e lo stato di emergenza in Sardegna hanno seguito a ruota le altre regioni italiane registrando numeri da incendio come mai prima d’ora. Sono 7.600 i vigili del fuoco che hanno prestato nel giorno di Ferragosto in Italia, 6mila tra permanenti e volontari in servizio ordinario, altri 1.600 per il potenziamento del dispositivo di soccorso in questi giorni di emergenza.